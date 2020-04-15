У Дніпрі чоловік помер просто у машині патрульних: фото і деталі

У Дніпрі 14 квітня затриманий зловмисник помер просто в автомобілі патрульної поліції. Смерть настала вже через 10 хвилин після затримання та натягнення кайданів на чоловіка.

Через це відкрито справу за статтею про імовірне перевищення влади патрульними. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Інцидент трапився у Дніпрі 14 квітня 2020 року. Чоловік близько 17 години викликав поліцію через те, що його брат почав бити їхнього батька.

Коли правоохоронці прибули на місце виклику, зловмисник почав втікати. Його затримали у дворі сусіднього будинку. Тоді на нього надягли кайданки і посадили в авто поліції.

Чоловік поводив себе агресивно, а вже через 10 хвилин перестав подавати ознаки життя. Патрульні разом з медиками, які приїхали на місце інциденту, надавали йому першу медичну допомогу, та врятувати чоловіка не вдалося.

До слова, якщо суд вирішить, що правоохоронці справді перевищували повноваження, їм може загрожувати від 7 до 10 років за ґратами.



Чоловік помер в авто патрульної поліції / фото: ДБР