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      У Дніпрі невідомі підпалили кав'ярню з відвідувачами: відео з камер спостереження

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      У Дніпрі невідомі підпалили кав'ярню з відвідувачами
      У Дніпрі невідомі підпалили кав'ярню з відвідувачами / Інформатор

      Ввечері 3 лютого двоє невідомих чоловіків відкрили двері кав'ярні Heisenberg і жбурнули туди займисту речовину, яка одразу зайнялася. Внаслідок підпалу постраждало троє людей.

      У кафе одразу спалахнули дерев'яні меблі.

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      Внаслідок зухвалого підпалу постраждали троє людей – власниця кав'ярні та відвідувачки. Зараз вони перебувають у лікарні.

      В мережі опублікували два відео: ззовні і зсередини, на яких видно, як зловмисники кинули запальну суміш до кав'ярні.

      Відео, зняте ззовні кафе:


      Відео, зняте зсередини закладу:

      В Днепре неизвестные подожгли кофейню Heisenberg: посетители получили ожоги

      В Днепре неизвестные подожгли кофейню Heisenberg: посетители получили ожоги

      Опубліковано Информатор Неділя, 3 лютого 2019 р.

      Рятувальникам вдалося оперативно завадити поширенню полум'я на більшу площу. Правоохоронці з'ясовують деталі і не відкидають, що це були бізнесові розбірки. 

      Теги: Новини України Поліція Пожежа Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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