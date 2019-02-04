У Дніпрі невідомі підпалили кав'ярню з відвідувачами: відео з камер спостереження
Ввечері 3 лютого двоє невідомих чоловіків відкрили двері кав'ярні Heisenberg і жбурнули туди займисту речовину, яка одразу зайнялася. Внаслідок підпалу постраждало троє людей.
У кафе одразу спалахнули дерев'яні меблі.
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Внаслідок зухвалого підпалу постраждали троє людей – власниця кав'ярні та відвідувачки. Зараз вони перебувають у лікарні.
В мережі опублікували два відео: ззовні і зсередини, на яких видно, як зловмисники кинули запальну суміш до кав'ярні.
Відео, зняте ззовні кафе:
Відео, зняте зсередини закладу:
Рятувальникам вдалося оперативно завадити поширенню полум'я на більшу площу. Правоохоронці з'ясовують деталі і не відкидають, що це були бізнесові розбірки.
Джерело: 24 канал
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