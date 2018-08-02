У Дніпрі невідомий вистрілив дівчині в обличчя

У четвер, 2 серпня, біля магазину у Дніпрі невідомий поцілив в обличчя дівчині.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

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"Подія сталася 2 серпня близько 12.30 біля мінімаркету на вулиці Антипа Синявського міста Дніпра. Наразі поліція відпрацьовує територію, опитує свідків та встановлює особу зловмисника, який поцілив у жінку. Проводиться балістична експертиза, за результатами якої буде визначена зброя та інші обставини злочину", – йдеться у повідомлені.

Як зазначає прес-служба, куля заділа праву щоку дівчини. Лікарі "швидкої" надали 26-річній постраждалій допомогу на місці інциденту. На щасят, її життю нічого не загрожує.

"За даним фактом слідчими Шевченківського ВП міста Дніпра відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі дії тривають", – заявили поліцейські.