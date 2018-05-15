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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Дніпрі обрали місце для будівництва тестового майданчика Hyperloop

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У Дніпрі обрали місце для будівництва тестового майданчика Hyperloop
У Дніпрі обрали місце для будівництва тестового майданчика Hyperloop / Фото з відкритих джерел

У Дніпрі планують розпочати будівництво тестового майданчика для Hyperloop. Центр транспортних інновацій Hype.ua вже вибрав місце будівництва та зосередиться на розробці технічної документації.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Агентство розвитку Дніпра на своїй сторінці в Facebook.

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Міністр повідомив, що будівництво тестового майданчика для Hyperloop планується в рамках розвитку індустріального парку "INNOVATION FORPOST" на Слобожанському проспекті.

Зараз ми чекаємо технічне та наукове обґрунтування від Національної академії наук України. І я би дуже хотів, щоб підприємства Дніпропетровської області та інших областей України стали ключовими постачальниками для п’ятого виду транспорту нового покоління, який тільки розробляється – системи Hyperloop,
− наголосив Міністр інфраструктури України.

За його словами, компанія Noosphere погодилася надати п'ять своїх лабораторій для тих українських команд, які долучаться до проекту.

Нагадаємо, 22 лютого очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян заявив, що українські компанії розроблятимуть власну швидкісну залізницю за технологією Hyperloop.

Теги: Новини України Техно Новини Дніпра Hyperloop Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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