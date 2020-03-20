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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      У Дніпрі вартість проїзду в окремих автобусах підняли до 20 гривень

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      У Дніпрі підняли вартість проїзду / 24 канал

      Автобусний маршрут №62 підняв вартість поїздки від 8 до 20 гривень. Місцева влада переконує, що це самоправність автоперевізника.

      Маршрут №62 у Дніпрі з’єднує лівобережний мікрорайон з центром міста. Житель Максим Мельник повідомив про підвищення цін у фейсбуці.

      Тим часом У Житомирі пільговий проїзд скасували для пенсіонерів

      Я був дуже здивований ціною, але я доїхав. І було дуже комфортно. І головне, що в салоні їхало не більше 10 пасажирів,
      – розповів житель Дніпра.

      У пресслужбі Дніпровської міської ради наголосили, що наразі з’ясовують, хто віддав наказ про підвищення проїзду, повідомляє УНІАН.


      Вартість проїзду зросла до 20 гривень / Фото з фейсбуку Максима Мельника

      Зауважимо, що у Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації.

      У Дніпрі зафіксували 2 випадки зараження коронавірусом у подружньої пари. Відомо, що хворі нещодавно повернулися з Франції, яка серйозно потерпає від епідемії.

      Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом, з них 3 – летальні. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.

      Що відомо про обмеження транспорту під час карантину?На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.

      Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Напередодні офіційні представники влади повідомляли, що людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.


      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Ціни Новини Дніпра
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