У Дніпрі вартість проїзду в окремих автобусах підняли до 20 гривень

Автобусний маршрут №62 підняв вартість поїздки від 8 до 20 гривень. Місцева влада переконує, що це самоправність автоперевізника.

Маршрут №62 у Дніпрі з’єднує лівобережний мікрорайон з центром міста. Житель Максим Мельник повідомив про підвищення цін у фейсбуці.

Тим часом У Житомирі пільговий проїзд скасували для пенсіонерів

Я був дуже здивований ціною, але я доїхав. І було дуже комфортно. І головне, що в салоні їхало не більше 10 пасажирів,

– розповів житель Дніпра.

У пресслужбі Дніпровської міської ради наголосили, що наразі з’ясовують, хто віддав наказ про підвищення проїзду, повідомляє УНІАН.



Вартість проїзду зросла до 20 гривень / Фото з фейсбуку Максима Мельника

Зауважимо, що у Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації.

У Дніпрі зафіксували 2 випадки зараження коронавірусом у подружньої пари. Відомо, що хворі нещодавно повернулися з Франції, яка серйозно потерпає від епідемії.

Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом, з них 3 – летальні. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.

Що відомо про обмеження транспорту під час карантину?На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.



Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Напередодні офіційні представники влади повідомляли, що людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу