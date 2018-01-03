У "ДНР" штрафують автомобілі на українських номерах

Окупанти з "ДНР" почали штрафувати власників автомобілів на українській реєстрації з відповідними номерними знаками.

Про це у соцмережах повідомляють жителі окупованих територій.

"Уже попали на 5 тисяч рублів за українські номери. Виродки!", – написав Twitter-користувач.

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Уже попали на 5к рублей за украинские номера,уроды — Донецк это Украина (@mzt0711p) 3 января 2018 г.

Ще один із інтернет-юзерів повідомив, що поблизу окупантського МРЕВ уже зібралися "рішали", які за 3 тисячі рублів готові "вирішити проблему".

"Не переоформлених авто в Донецьку залишилося дуже багато, поки зупиняють і попереджають, не штрафують. У МРЕВ черги величезні", – написав інший користувач.