Передноворічний Донецьк: у мережі опубліковані депресивні фото міста
17:42, сьогодні 2148 Читать новость на русском
У мережі опубліковані фотографії окупованого бойовиками Донецька, зроблені напередодні нового року. Вулиці міста майже безлюдні, у місті панує розруха та зневіра.
Про це повідомляє "Інформатор".
Судячи з фото, за 4 роки російської окупації від квітучого раніше Донецька нічого не залишилося.
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Так, на опублікованих знімках зображені колишній критий ринок,західні окраїни Донецька, мікрорайон міста Путилівка, Путилівський міст, автовокзал "Західний" та руїни автозаправної станції Shell.
Джерело: 24 Канал
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