Передноворічний Донецьк: у мережі опубліковані депресивні фото міста

У мережі опубліковані фотографії окупованого бойовиками Донецька, зроблені напередодні нового року. Вулиці міста майже безлюдні, у місті панує розруха та зневіра.

Про це повідомляє "Інформатор".

Судячи з фото, за 4 роки російської окупації від квітучого раніше Донецька нічого не залишилося.

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Так, на опублікованих знімках зображені колишній критий ринок,західні окраїни Донецька, мікрорайон міста Путилівка, Путилівський міст, автовокзал "Західний" та руїни автозаправної станції Shell.