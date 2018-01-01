Як бойовики "облагородили" автовокзал Донецька: приголомшливе фото
22:36, 1 січня 5919 Читать новость на русском
Місто Донецьк, яке окупували бойовики фейкової "ДНР", продовжує "процвітати". Зокрема, у місті не впізнати автовокзал "Західний".
Блогер та журналіст Денис Казанський опублікував на своїй сторінці у Facebook світлину автовокзалу "Західний" до і після захоплення міста бойовиками Захарченка.
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"Донецьк, автовокзал "Західний". Було – стало", – йдеться в дописі до фото.
Зі світлин помітно, що автобусний вокзал за окупації терористів фактично повністю зруйновано. Лише місцеві можуть здогадуватись, що на місці металевої конструкції колись стояв автовокзал, який приймав сотні пасажирів.
Автовокзал "Західний" у місті Донецьк – фотопорівняння
Джерело: 24 Канал
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