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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як бойовики "облагородили" автовокзал Донецька: приголомшливе фото

22:36, 1 січня 5919 Читать новость на русском
Як бойовики
Як бойовики "облагородили" автовокзал Донецька / 062.ua

Місто Донецьк, яке окупували бойовики фейкової "ДНР", продовжує "процвітати". Зокрема, у місті не впізнати автовокзал "Західний".

Блогер та журналіст Денис Казанський опублікував на своїй сторінці у Facebook світлину автовокзалу "Західний" до і після захоплення міста бойовиками Захарченка.

Читайте також: У мережі висміяли "новорічне звернення" терориста Захарченка

"Донецьк, автовокзал "Західний". Було – стало", – йдеться в дописі до фото.

Зі світлин помітно, що автобусний вокзал за окупації терористів фактично повністю зруйновано. Лише місцеві можуть здогадуватись, що на місці металевої конструкції колись стояв автовокзал, який приймав сотні пасажирів.

Автовокзал "Західний" у місті Донецьк – фотопорівняння

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Україна – Росія журналісти
Джерело: 24 Канал
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