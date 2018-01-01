У мережі висміяли "новорічне звернення" терориста Захарченка

Ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що терористи "ДНР" воюють "заради миру".

Про це написав політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

"Напередодні Нового року я не буду говорити про війну. Для всіх нас війна стала повсякденністю. Сьогодні я хочу сказати про мир. Адже саме мир – це те, заради чого ми воюємо, заради чого ми працюємо, заради чого ми будуємо та реставруємо, попри війну", – говорить бойовик у своїй промові.

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Українці бурхливо відреагували у мережі на це "привітання".

Захарченко на Новий рік дуже старався: вбрався під Вову (Путіна, – "24"), зажадав знайти фон схожий, промову "штовхнув" за прикладом Вови. Чого тільки не зробиш, щоб залишитися на колишньому місці,

– пише політолог.

Олексій Голобуцький зазначив, що подібні дії перед Новим роком-2017 не врятували екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.