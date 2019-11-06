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      У добровольців і ветеранів АТО провели обшуки: затримали військову ЗСУ

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      Затримана військова ЗСУ Інна Грищенко
      Затримана військова ЗСУ Інна Грищенко / Фото з соцмереж

      Слідчі провели масові обшуки у ветеранів та добрвольців АТО. Окрім того, напередодні затримали учасницю бойових дій Інну Грищенко. Їй правоохоронці інкримінують причетність до замаху на бізнесмена з Франківщини.

      Зокрема, правоохоронці обшукали заклад "Ветерано-піца", де працюють друзі сім'ї Грищенків. Власники ресторану планують з'ясовувати правомірність обшуків. Дозвіл на них, до речі, надав Печерський райсуд Києва.

      Читайте також: Закупівля неякісних бронежилетів для ЗСУ: оголошено підозру 5 високопосадовцям Міноборони

      Раніше у справі замаху на бізнесмена затримали чоловіка Інни, також ветерана АТО, бійця 95-ї аеромобільної бригади Влада Грищенка. Тоді  жінка проходила у справі як свідок. Тепер – як підозрювана.

      Нині в Печерському райсуді ветеранці мають обирати запобіжний захід. Її адвокат упевнений: звинувачення надумані і вбачає в затриманні ветеранів АТО тиск на добровольців.

      Дивіться відео Леоніда остальцева про обшуки у закладі "Ветерано-піца"

      Неприємно про це говорити але краще я розкажу ніж хтось перекрутить. Записую це відео, виключно для того, щоб не було маніпуляцій в інформ просторі. Сьогодні у піцерії на Софіівській 8 був обшук. Ухвалу на цей обшук надав найчесніший і найсправедливіший суд світу - печерський. Одразу пара уточнень: - двері виламали у Дімаса вдома а не в піцерії - по ухвалі мене проконсультували і тепер я знаю що слідак цю ухвалу просив, а суд виписав просто виписав. Дякую за роз’яснення.

      Опубліковано Leonid Ostaltsev Вівторок, 5 листопада 2019 р.

       

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      Автор: Юлія Кирієнко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Новини Києва
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