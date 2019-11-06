У добровольців і ветеранів АТО провели обшуки: затримали військову ЗСУ

Слідчі провели масові обшуки у ветеранів та добрвольців АТО. Окрім того, напередодні затримали учасницю бойових дій Інну Грищенко. Їй правоохоронці інкримінують причетність до замаху на бізнесмена з Франківщини.

Зокрема, правоохоронці обшукали заклад "Ветерано-піца", де працюють друзі сім'ї Грищенків. Власники ресторану планують з'ясовувати правомірність обшуків. Дозвіл на них, до речі, надав Печерський райсуд Києва.

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Раніше у справі замаху на бізнесмена затримали чоловіка Інни, також ветерана АТО, бійця 95-ї аеромобільної бригади Влада Грищенка. Тоді жінка проходила у справі як свідок. Тепер – як підозрювана.

Нині в Печерському райсуді ветеранці мають обирати запобіжний захід. Її адвокат упевнений: звинувачення надумані і вбачає в затриманні ветеранів АТО тиск на добровольців.

Дивіться відео Леоніда остальцева про обшуки у закладі "Ветерано-піца"