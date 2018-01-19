У ДСНС показали незвичного "трансформера", який блискавично чистить дороги від снігу

Шляхопрокладач на базі тягача "МТ-Т" "БАТ-2" допомагає рятувальникам швидко очищати дороги від снігових заметів.

Відео опублікувала прес-служба ДСНС на сторінці у Facebook.

"Впевнені, що ви не бачили такого "трансформера". Це шляхопрокладач БАТ з Кіровоградщини, який допомагає долати наслідки складних погодних умов на трасі Київ – Одеса у Черкаській області", – йдеться у дописі до відео.

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Далі шляхопрокладач "БАТ-2" в дії – дивіться на відео.

"Трансформер" шляхопрокладач БАТ розчищає дороги від снігу – відео

"Трансформер" шляхопрокладач БАТ розчищає дороги від снігу – відео