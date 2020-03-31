У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг, – ЗМІ

На трасі Київ – Чоп сталася смертельна ДТП, у якій загинув колишній власник банку "Аваль" Федір Шпиг. Інцидент трапився приблизно о 14:15 31 березня. Федорові Шпигу було 64 роки.

Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, Шпиг був за кермом Mercedes Benz GLS-350. Його машина рухалася в напрямку Житомира.

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Причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. У результаті автомобіль перекинувся.

На місці аварії загинули:

Федір Шпиг (1956 рік народження);

його пасажирка Марія Шпиг (1937 ріку народження).

Ще одну пасажирку доправили до Новоград-Волинської центральної районної лікарні. Відомо, що це Анна Волкова, 1952 рік народження.

За даними Цензор.НЕТ, разом із підприємцем у машині перебували його водій і ще одна пасажирка. Чоловік, як і Шпиг, загинув на місці, а жінку доправили до лікарні Новоград-Волинська. Її стан медики оцінюють як важкий.

Трагедія сталася на 215-му кілометрі траси Київ-Чоп. Це поблизу села Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

Що відомо про Федора Шпига

Це український банкір, підприємець, громадський діяч.

Є засновником:

банку "Аваль",

банку "Престиж",

холдингу "Молочний альянс" (торгові марки "Славія", "Молочний Шлях", "Здорово" і "Яготинське").

Поштово-пенсійний банк "Аваль" Шпиг разом з партнерами заснував у березні 1992 року. Цю фінустанову він очолював до 1998 року. У 2005 році він і його бізнес-партнер Олександр Деркач продали "Аваль" австрійській групі Raiffeisen International за рекордні на той час 1,028 мільярда доларів. На виручені гроші вони створили банк "Престиж", який в 2007 році купили інші австрійці – Erste.

Холдинг "Молочний альнс" було створено у 2006 році. Він об'єднав дев'ять підприємств, найбільшими із них є Пирятинський, Яготинський і Баштанський заводи, а також "Еталонмолпродукт" і ТД "Еталон". За даними ЗМІ, одним із головних інвесторів "Молочного альянсу" Шпиг залишався дотепер. Щоправда, у 2010 році нідерландська компанія MilCo Holding NV викупила 100% керуючої компанії "Молочний альянс".

Також Шпиг відзначився у парламенті. Зокрема, він був депутатом Верховної Ради 3-го (12 травня 1998 рік — 14 травня 2002 рік), 4-го (14 травня 2002 рік — 25 травня 2006 рік) та 5-го скликань (25 травня 2006 рік — 23 листопада 2007 рік).

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