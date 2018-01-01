У Дубаї на Новий рік показали рекордне лазерне шоу: вражаюче відео

У новорічну ніч Дубай встановив світовий рекорд з наймасштабнішого лазерного шоу в історії.

Рекорд буде внесений до книги рекордів Гіннеса як "наймасштабніше лазерне та звукове шоу, спроектоване на один будинок".

Читайте також: У Запоріжжі створили новорічну ялинку із сотень автомобілів: відео

У цей Новий рік шоу "Light Up 2018" вперше замінило традиційний феєрверк біля найвищої споруди у світі – вежі Бурдж Халіфа. На ній був запущений відлік до настання 2018 року, а потім десятки тисяч глядачів протягом семи хвилин спостерігали лазерні проекції, що супроводжувалися музикою, на самій вежі, сусідніх хмарочосах, знаменитих танцюючих фонтанах. Шоу було наповнене національними символами. В кінці на вежу був спроектований величезний сокіл.

Подивитися на шоу зібралися десятки тисяч глядачів.

Зазначимо, попередній подібний рекорд був зафіксований в Гонконзі у 2013 році. Площа лазерної проекції тоді склала понад 46 тисяч квадратних метрів. Дубайське шоу випередило за площею попередній рекорд більш ніж удвічі – величина проекції перевищила 109 тисяч квадратних метрів.