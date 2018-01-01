20:11
1 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Дубаї на Новий рік показали рекордне лазерне шоу: вражаюче відео

13:57, сьогодні 3397 Читать новость на русском
У Дубаї на Новий рік показали масштабне лазерне шоу
У Дубаї на Новий рік показали масштабне лазерне шоу / Скрін з відео

У новорічну ніч Дубай встановив світовий рекорд з наймасштабнішого лазерного шоу в історії.

Рекорд буде внесений до книги рекордів Гіннеса як "наймасштабніше лазерне та звукове шоу, спроектоване на один будинок".

Читайте також: У Запоріжжі створили новорічну ялинку із сотень автомобілів: відео

У цей Новий рік шоу "Light Up 2018" вперше замінило традиційний феєрверк біля найвищої споруди у світі – вежі Бурдж Халіфа. На ній був запущений відлік до настання 2018 року, а потім десятки тисяч глядачів протягом семи хвилин спостерігали лазерні проекції, що супроводжувалися музикою, на самій вежі, сусідніх хмарочосах, знаменитих танцюючих фонтанах. Шоу було наповнене національними символами. В кінці на вежу був спроектований величезний сокіл.

Подивитися на шоу зібралися десятки тисяч глядачів.

Зазначимо, попередній подібний рекорд був зафіксований в Гонконзі у 2013 році. Площа лазерної проекції тоді склала понад 46 тисяч квадратних метрів. Дубайське шоу випередило за площею попередній рекорд більш ніж удвічі – величина проекції перевищила 109 тисяч квадратних метрів.

Теги: ОАЕ Рекорди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Что важного произошло в экономике Украины за 2017 год
сьогодні, 20:04 Что важного произошло в экономике Украины за 2017 год
Сергій Фурса 75
Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
сьогодні, 20:04 Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
Євгенія Мазур 559
Необходимо всю экономику Украины перевести в тень, вот тогда мы заживем
сьогодні, 19:00 Необходимо всю экономику Украины перевести в тень, вот тогда мы заживем
Володимир Співаковський 845
Олігархія за часів Порошенка: як масово здирають гроші з українців
сьогодні, 18:01 Олігархія за часів Порошенка: як масово здирають гроші з українців
Сергій Лещенко 1409
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 17:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 2462
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Усе було підлаштовано, – росіянка розповіла про викрадення сина офіцера
 29 серпня 2017 , 07:55
Партія Саакашвілі збирає Майдан
27 липня 2017 , 00:38
У МВС пропонують запровадити жорсткіші умови для позбавлення порушників водійських прав
 19 жовтня 2017 , 19:02
Окупанти заявили, що хочуть побудувати "стіну" між Україною та Кримом
19 липня 2017 , 23:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук