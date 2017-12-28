У двох прифронтових селах відновили електропостачання: фото
00:25, сьогодні 85 Читать новость на русском
Україна 28 грудня повністю відновила електропостачання в прифронтових населених пунктах Травневому та Гладосовому.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт, були присутні представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ.
Джерело: 24 Канал
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