У евакуйованих з Уханя українців взяли пробу на коронавірус: результати оголосять публічно

В усіх евакуйованих із Китаю українців та іноземців у суботу, 22 лютого, медики взяли першу пробу на коронавірус Covid-19. Результати аналізу повідомлять публічно. Такі проби планують брати кожних три дні.

Про ситуацію з українцями, як перебувають в обсервації у медцентрі в Нових Санжарах розповів ТСН секретар РНБО України Олексій Данилов.

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Щодня будемо повідомляти про їхній стан. Що три дні у них братимуть проби. Вчора (22 лютого – 24 канал) взяли першу пробу, найближчим часом будуть перші аналізи, і вони обов'язково будуть публічними,

– наголосив Данілов.

І додав, що ніхто не має наміру приховувати чи засекречувати інформацію про ситуацію з евакуйованими з Китаю. Як і не мала наміру приховувати раніше.

Ми не очікували, що буде така інформаційна атака на нашу країну з боку різних, скажімо так, політичних структур. Це для нас була дійсно несподівана ситуація. Насправді з коронавірусом нічого складного, страшного, як ми вважаємо, немає,

– зауважив секретар РНБО.

Водночас прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у фейсбуці запевнив, що уряд "двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу". До того ж, контактує з ВООЗ, щоб мати оперативну інформацію про Covid-19.

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Зараз в Україні немає випадків захворювання, однак якщо такі будуть, запевнив Гончарук, "кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги".

Прем'єр додав, що вже "визначені лікарні, які готові прийняти людей".

Причин для паніки немає! Не ведіться на провокації!

– наголосив голова українського уряду.

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