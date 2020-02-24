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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      У евакуйованих з Уханя українців взяли пробу на коронавірус: результати оголосять публічно

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      Українці перебувають на обсервації в Нових Санжарах / Фото Олександра Махова

      В усіх евакуйованих із Китаю українців та іноземців у суботу, 22 лютого, медики взяли першу пробу на коронавірус Covid-19. Результати аналізу повідомлять публічно. Такі проби планують брати кожних три дні.

      Про ситуацію з українцями, як перебувають в обсервації у медцентрі в Нових Санжарах розповів ТСН секретар РНБО України Олексій Данилов.

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      Щодня будемо повідомляти про їхній стан. Що три дні у них братимуть проби. Вчора (22 лютого – 24 канал) взяли першу пробу, найближчим часом будуть перші аналізи, і вони обов'язково будуть публічними,
      – наголосив Данілов.

      І додав, що ніхто не має наміру приховувати чи засекречувати інформацію про ситуацію з евакуйованими з Китаю. Як і не мала наміру приховувати раніше. 

      Ми не очікували, що буде така інформаційна атака на нашу країну з боку різних, скажімо так, політичних структур. Це для нас була дійсно несподівана ситуація. Насправді з коронавірусом нічого складного, страшного, як ми вважаємо, немає,
      – зауважив секретар РНБО.

      Водночас прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у фейсбуці запевнив, що уряд "двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу". До того ж, контактує з ВООЗ, щоб мати оперативну інформацію про Covid-19. 

      Усі новини про українців в обсервації та усе, що потрібно знати про коронавірус Covid-19 – читайте у матеріалах 24 каналу. 

      Зараз в Україні немає випадків захворювання, однак якщо такі будуть, запевнив Гончарук, "кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги".

      Прем'єр додав, що вже "визначені лікарні, які готові прийняти людей".

      Причин для паніки немає! Не ведіться на провокації!
      – наголосив голова українського уряду. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Нові Санжари Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук РНБО Олексій Данілов Коронавірус 2020 Новини України
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