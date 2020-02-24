У эвакуированных из Уханя украинцев взяли пробу на коронавирус: результаты объявят публично

У всех эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в субботу, 22 февраля, медики взяли первую пробу на коронавирус Covid-19. Результаты анализа сообщат публично. Такие пробы планируют брать каждые три дня.

О ситуации с украинцами, которые находятся в обсервации в медцентре в Новых Санжарах рассказал ТСН секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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Ежедневно будем сообщать об их состоянии. Каждые три дня у них будут пробы. Вчера (22 февраля – 24 канал) взяли первую пробу, в ближайшее время будут первые анализы, и они обязательно будут публичными,

– подчеркнул Данилов.

И добавил, что никто не намерен скрывать или засекречивать информацию о ситуации с эвакуированными из Китая. Как и не намеревалась скрывать раньше.

Мы не ожидали, что будет такая информационная атака на нашу страну со стороны различных, скажем так, политических структур. Это для нас была действительно неожиданная ситуация. На самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет,

– отметил секретарь СНБО.

В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук в фейсбуке заверил, что правительство "дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса". К тому же, контактирует с ВОЗ, чтобы иметь оперативную информацию о Covid-19.

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Сейчас в Украине нет случаев заболевания, однако если такие будут, заверил Гончарук, "каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи".

Премьер добавил, что уже определены больницы, которые готовы принять людей.

Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!

– подчеркнул глава украинского правительства.

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