У Facebook пояснили причини блокування акаунту Кадирова

Соціальна мережа Facebook пояснила блокування акаунтів глави Чечні Рамзана Кадирова санкціями.

Про це повідомляє "Дождь".

"Нам стало відомо, і ми підтверджуємо, що акаунти належали особі або велися від особи, яка входить до переліку громадян особливих категорій і заборонених осіб США і на яку поширюється дія торгово-економічних санкції США", – пояснили в компанії.

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Також представники соцмережі додали, що у зв'язку з цим Facebook має юридичне зобов'язання деактивувати акаунти цієї особи.