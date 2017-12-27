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У Facebook пояснили причини блокування акаунту Кадирова

20:42, 27 грудня 532 Читать новость на русском
Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров / Фото з відкритих джерел

Соціальна мережа Facebook пояснила блокування акаунтів глави Чечні Рамзана Кадирова санкціями.

Про це повідомляє "Дождь".

"Нам стало відомо, і ми підтверджуємо, що акаунти належали особі або велися від особи, яка входить до переліку громадян особливих категорій і заборонених осіб США і на яку поширюється дія торгово-економічних санкції США", – пояснили в компанії.

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Також представники соцмережі додали, що у зв'язку з цим Facebook має юридичне зобов'язання деактивувати акаунти цієї особи.

Теги: Рамзан Кадиров Чечня Facebook
Джерело: 24 Канал
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