У Facebook пояснили причини блокування акаунту Кадирова
20:42, 27 грудня 532 Читать новость на русском
Соціальна мережа Facebook пояснила блокування акаунтів глави Чечні Рамзана Кадирова санкціями.
Про це повідомляє "Дождь".
"Нам стало відомо, і ми підтверджуємо, що акаунти належали особі або велися від особи, яка входить до переліку громадян особливих категорій і заборонених осіб США і на яку поширюється дія торгово-економічних санкції США", – пояснили в компанії.
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Також представники соцмережі додали, що у зв'язку з цим Facebook має юридичне зобов'язання деактивувати акаунти цієї особи.
Джерело: 24 Канал
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