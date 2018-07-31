У Facebook розповіли про нове втручання перед виборами
У листопаді цього року було заплановані мітинги напередодні виборів Конгресу США., про це повідомили у Facebook.
Про це повідомляє Reuters.
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У рамках боротьби з іноземним втручанням у вибори США, вже заблокували 32 сторінки та облікові записи Facebook та Instagram.
У Facebook зазначили, що їхнє дослідження ще перебуває на ранній стадії і вони не знають, хто стоїть за цією інформаційною кампанією до виборів 2018 року, які визначать, чи зможе республіканська партія утримати контроль у Конгресі США.
Президент США Дональд Трамп після першої двосторонньої зустрічі з президентом Росії 16 липня у Гельсінкі в інтерв’ю американським ЗМІ заявив про персональну відповідальність Путіна за втручання РФ в американські вибори.