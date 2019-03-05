У ГПУ відповіли чи вбитий Кисельов має стосунок до справи "діамантових прокурорів"

У Генеральній прокуратурі заявили, що вбитий власник ювелірного заводу Сергій Кисельов взагалі не причетний до справи "діамантових прокурорів".

Вбитий громадянин Кисельов не має жодного процесуального статусу в кримінальному провадженні, яке розслідувала Генпрокуратура, пише "Громадське".

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Сьогодні, 5 березня, у Києві невідомий чоловік у поліцейській формі пострілом у голову вбив водія елітного Mercedes. Загиблим виявився бізнесмен Сергій Кисельов, 1960 року народження. Він є власником ювелірної фірми і раніше був пов'язаний зі скандальною справою "діамантових прокурорів".

Речник ГПУ Андрій Лисенко стверджує, що Кисельов "не був ні свідком, ні заявником, ні потерпілим у провадженні, яке вже слухається кілька років в суді, де на лаві підсудних перебувають колишні прокурори Корнієць та Шапакін".

У чому суть скандалу "діамантових прокурорів"? На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті обшуку був затриманий перший заступник начальника ГПУ Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

Як Сергій Кисельов був причетний до справи "діамантових прокурорів"? Сергій Кисельов був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат", але не погодився ділитися своїм бізнесом із прокурорами і наразився на позапланову перевірку. Внаслідок "перевірки" у 2010 році в нього вилучили більше 500 кілограмів золота, понад 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. Проте, про долю коштовностей йому нічого не було відомо.

Утім, коли влітку 2015 року спливла "діамантова справа" Корнійця, а в мережі з'явилися фото вилучених в нього дорогоцінних камінців, Кисельов упізнав в них свої вироби.

23 жовтня того ж року року за заявою Кисельова було відкрито кримінальне провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурорами.