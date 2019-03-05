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      Вбивство Сергія Кисельова в Києві: як бізнесмен став жертвою справи "діамантових прокурорів"

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      Смерть Сергія Кисельова - як він коментував справу Діамантових прокурорів
      Бізнесмен Сергій Кисельов коментував справу "діамантових прокурорів" / Скріншот з відео

      Вбитий Сергій Кисельов був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат", яка не погодилася ділитися своїм бізнесом із прокурорами, що призвело до позапланової перевірки. Два роки тому він розповідав журналістам 24 каналу, що в результаті обшуків прокурори вилучили багато коштовностей, які згодом просто забрали, і з'ясувати, хто це зробив, так і не вдалося.

      Що відомо про справу "діамантових прокурорів"

      Декілька років тому вершителі закону пропонували успішним підприємцям на вибір два варіанти – або ділитись прибутком та бізнесом, або ж потрапляти під постійні рейди, перевірки та навіть повне вилучення майна за непокору.

      Читайте також: У Києві вбитий бізнесмен Сергій Кисельов, пов'язаний зі справою "діамантових прокурорів", – ЗМІ

      Проте діяльність таких прокурорів вдалося зупинити. На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні ГПУ, в результаті якого затримали першого заступника начальника відомства Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

      Відомо, що вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. До того ж, під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

      Як Кисельов став жертвою у справі "діамантових прокурорів"

      У таку корупційну схему "діамантових прокурорів" сім років тому втрапив власник ювелірного заводу Сергій Кисельов, який не погодився ділитися бізнесом із правоохоронцями. Через це в його підприємстві провели позапланову перевірку, в ході якої вилучили коштовності.

      Було задокументовано, що вилучили більше 500 кілограмів золота, більше 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. І це тільки те, що було в офіційних документах,
      – говорив Кисельов.

      Відеокоментар Сергія Кисельова:

      Про долю вилучених коштовностей ювелір міг тільки здогадуватись. Офіційно вони були речовими доказами у справі. Втім, коли влітку 2015 року схему розкрили, а в мережі з'явилися фото вилучених в Олександра Корнійця дорогоцінних камінців, ювелір впізнав в них свої вироби.

      Проте довести, що то були дійсно його коштовності, не вдалося. Тому за 2 роки, окрім бюрократичних відписок, перенаправлень в інші відомства та досить дивних відповідей на його питання, бізнесмен нічого не отримав.

      Згодом "діамантова справа" відкрила скриньку Пандори неправомірних дій усередині ГПУ. Як виявилося, серед вилучених у Кисельова коштовностей, які мали зберігатися у прокуратурі, деякі з них – годинники, ікони і колекційні монети – знайшли під час обшуків у екс-очільника поліції Києва часів Майдану Валерія Коряка.

      Ми почали шукати, де могли бути коштовності. І це якраз дуже цікаво, бо за документами справи, вони мали охоронятися у Департаменті фінансових забезпечень МВС України. Печерський суд допустив нас туди, але ми побачили, що упаковки були розкриті, а більшої частини колекційних монет не було,
      – відповів Кисельов.

      Відеокоментар Сергія Кисельова:

      Тоді бізнесмен звернувся із заявою про злочин, ГПУ навіть порушила кримінальне провадження, однак жодні слідчі дії по цій справі не проводилися. А аргументація шокувала – "слідчі бояться займатися цим провадженням, оскільки є підстави вважати, що воно носить замовний характер.."

      Варто наголосити, що наразі невідомо, чи може справа "діамантових прокурорів" бути пов'язаною із вбивством бізнесмена Сергія Кисельова.

      Випуск програми ЦРУ про справу "діамантових прокурорів": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Гроші Корупція Вбивство Сергія Кисельова Кримінальні новини Жертви ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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