Вбивство Сергія Кисельова в Києві: як бізнесмен став жертвою справи "діамантових прокурорів"

Вбитий Сергій Кисельов був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат", яка не погодилася ділитися своїм бізнесом із прокурорами, що призвело до позапланової перевірки. Два роки тому він розповідав журналістам 24 каналу, що в результаті обшуків прокурори вилучили багато коштовностей, які згодом просто забрали, і з'ясувати, хто це зробив, так і не вдалося.

Що відомо про справу "діамантових прокурорів"

Декілька років тому вершителі закону пропонували успішним підприємцям на вибір два варіанти – або ділитись прибутком та бізнесом, або ж потрапляти під постійні рейди, перевірки та навіть повне вилучення майна за непокору.

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Проте діяльність таких прокурорів вдалося зупинити. На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні ГПУ, в результаті якого затримали першого заступника начальника відомства Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

Відомо, що вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. До того ж, під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

Як Кисельов став жертвою у справі "діамантових прокурорів"

У таку корупційну схему "діамантових прокурорів" сім років тому втрапив власник ювелірного заводу Сергій Кисельов, який не погодився ділитися бізнесом із правоохоронцями. Через це в його підприємстві провели позапланову перевірку, в ході якої вилучили коштовності.

Було задокументовано, що вилучили більше 500 кілограмів золота, більше 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. І це тільки те, що було в офіційних документах,

– говорив Кисельов.

Відеокоментар Сергія Кисельова:

Про долю вилучених коштовностей ювелір міг тільки здогадуватись. Офіційно вони були речовими доказами у справі. Втім, коли влітку 2015 року схему розкрили, а в мережі з'явилися фото вилучених в Олександра Корнійця дорогоцінних камінців, ювелір впізнав в них свої вироби.

Проте довести, що то були дійсно його коштовності, не вдалося. Тому за 2 роки, окрім бюрократичних відписок, перенаправлень в інші відомства та досить дивних відповідей на його питання, бізнесмен нічого не отримав.

Згодом "діамантова справа" відкрила скриньку Пандори неправомірних дій усередині ГПУ. Як виявилося, серед вилучених у Кисельова коштовностей, які мали зберігатися у прокуратурі, деякі з них – годинники, ікони і колекційні монети – знайшли під час обшуків у екс-очільника поліції Києва часів Майдану Валерія Коряка.

Ми почали шукати, де могли бути коштовності. І це якраз дуже цікаво, бо за документами справи, вони мали охоронятися у Департаменті фінансових забезпечень МВС України. Печерський суд допустив нас туди, але ми побачили, що упаковки були розкриті, а більшої частини колекційних монет не було,

– відповів Кисельов.

Відеокоментар Сергія Кисельова:

Тоді бізнесмен звернувся із заявою про злочин, ГПУ навіть порушила кримінальне провадження, однак жодні слідчі дії по цій справі не проводилися. А аргументація шокувала – "слідчі бояться займатися цим провадженням, оскільки є підстави вважати, що воно носить замовний характер.."

Варто наголосити, що наразі невідомо, чи може справа "діамантових прокурорів" бути пов'язаною із вбивством бізнесмена Сергія Кисельова.