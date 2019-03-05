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      Убийство Сергея Киселева в Киеве: как бизнесмен стал жертвой дела "бриллиантовых прокуроров"

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      Смерть Сергея Киселева - как он комментировал дело Бриллиантовых прокуроров
      Бизнесмен Сергей Киселев комментировал дело "бриллиантовых прокуроров" / Скриншот из видео

      Убитый Сергей Киселев был владельцем ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат", которая не согласилась делиться своим бизнесом с прокурорами, что привело к внеплановой проверке. Два года назад он рассказывал журналистам 24 канала, что в результате обысков прокуроры изъяли много ценностей, которые со временем просто забрали, и выяснить, кто это сделал, так и не удалось.

      Что известно о деле "бриллиантовых прокуроров"

      Несколько лет назад вершители закона предлагали успешным предпринимателям на выбор два варианта – либо делиться прибылью и бизнесом, или же попадать под постоянные рейды, проверки и даже полное изъятие имущества за неповиновение.

      Читайте также: В Киеве убит бизнесмен Сергей Киселев, связанный с делом "бриллиантовых прокуроров", – СМИ

      Однако деятельность таких прокуроров удалось остановить. В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ, в результате которого задержали первого заместителя начальника ведомства Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

      Известно, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч гривен. К тому же, во время обысков у Шапакина было изъято 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

      Как Киселев стал жертвой по делу " бриллиантовых прокуроров"

      В такую коррупционную схему "бриллиантовых прокуроров" семь лет назад попал владелец ювелирного завода Сергей Киселев, который не согласился делиться бизнесом с правоохранителями. За это в его предприятии провели внеплановую проверку, в ходе которой изъяли драгоценности.

      Было задокументировано, что изъяли более 500 килограммов золота, более 50 кг банковского золота, около 300 килограммов серебра и бриллианты с другим драгоценными камнями. И это только то, что было в официальных документах,
      – говорил Киселев.

      Видеокомментарий Сергея Киселева:

      О судьбе изъятых драгоценностей ювелир мог только догадываться. Официально они были вещественными доказательствами по делу. Впрочем, когда летом 2015 года схему раскрыли, а в сети появились фото изъятых у Александра Корнийца драгоценных камней, ювелир узнал в них свои изделия.

      Однако доказать, что это были действительно его драгоценности, не удалось. Поэтому за 2 года, кроме бюрократических отписок, перенаправлений в другие ведомства и весьма странных ответов на его вопросы, бизнесмен ничего не получил.

      Впоследствии "бриллиантовое дело" открыло ящик Пандоры неправомерных действий внутри ГПУ. Как оказалось, среди изъятых у Киселева драгоценностей, которые должны были храниться в прокуратуре, некоторые из них – часы, иконы, и колекционные монеты – нашли во время обысков у экс-главы полиции Киева времен Майдана Валерия Коряка.

      Мы начали искать, где могли быть драгоценности. И это как раз очень интересно, потому что по документам дела, они должны охраняться в Департаменте финансовых обеспечений МВД Украины. Печерский суд допустил нас туда, но мы увидели, что упаковки были вскрыты, а большей части коллекционных монет не было,
      – ответил Киселев.

      Видеокомментарий Сергея Киселева:

      Тогда бизнесмен обратился с заявлением о преступлении, ГПУ даже возбудила уголовное производство, однако никакие следственные действия по этому делу не проводились. А аргументация шокировала – "следователи боятся заниматься этим производством, поскольку есть основания полагать, что оно носит заказной характер.."

      Стоит отметить, что пока неизвестно, может ли дело "бриллиантовых прокуроров" быть связанным с убийством бизнесмена Сергея Киселева.

      Выпуск программы ЦРУ о деле "бриллиантовых прокуроров": смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Убийство Сергея Кисельова Деньги Коррупция ГПУ Жертвы Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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