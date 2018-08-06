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У грі FIFA 19 з'явиться кілька нових шокуючих функцій

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У FIFA 19 з'явиться режим виживання та вилучення рефері
У FIFA 19 з'явиться режим виживання та вилучення рефері / Фото з вільних джерел

У грі FIFA 19 з'явиться режим, назва якого може збити з пантелику багатьох. "Футбольний матч на виживання" – лише цих слів достатньо, аби фантазія намалювала в голові божевільні картини battle royale: спортсмени б'ють один одного м'ячами, рефері силкується припинити вакханалію, але отримує по обличчю власними картками, а єдиний, хто вижив, стає володарем кубка всевладдя з рук самого Роналду.

Про це повідомляє Eurogamer.

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На щастя, до такого EA поки не додумалася, хоча її ідея, можливо, ще навіженіша. Режим виживання в майбутній FIFA 19 – безсердечна пастка і жорстокий жарт. Кожного разу, коли команда забиває гол, з неї зникає один учасник – система буквально карає геймерів за те, що вони добре грають в футбол.

Щоб здобути перемогу, необхідно відправити у ворота супротивників п'ять м'ячів. За словами креативного директора EA Sports Метта Прайора, ця ідея народилася задовго до того, як "королівські битви" захопили загальну увагу. Схожа механіка була реалізована ще в FIFA Street ще в 2012 році.

Втім, якщо придумувати стратегії і дотримуватися якихось тактик не хочеться, в FIFA 19 буде й інший спосіб розважитися. У грі обіцяють масу спеціальних налаштувань, які перетворять звичайний матч в щось унікальне.

У режимі швидкого матчу можна, наприклад, видалити з поля бою рефері, і не боятися покарання за порушення правил – їх просто не буде. А режим, в якому зараховуються лише ті голи, які були забиті головою, якраз підійде для любителів ускладнювати собі життя. Ці та інші секрети новинки можна буде вивчити зовсім скоро: реліз гри відбудеться вже 28 вересня.

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Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео

 

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Теги: Інтернет Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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