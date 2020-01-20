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      У грудні кількість безробітних в Україні різко зросла: статистика

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      В Україні зросла кількість безробітних / ukrinform

      Кількість безробітних в Україні за останній місяць 2019 року різко зросла – на 15%. Водночас знизилася кількість вакансій від роботодавців.

      Про зростання безробіття повідомили на сайті Державної служби статистики.

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      За грудень кількість безробітних в Україні різко зросла – на 15%. Якщо наприкінці листопада в Україні було 288,9 тисячі людей без роботи, то у грудні їхня кількість сягнула 338,2 тисячі. 

      Водночас кількість вакансій знизилася на 27%. А кількість кандидатів на одну вакансію становила 6 людей. Для порівняння: у листопаді цей показник був 4 людини на одну вакансію.

      безробіття

      Кількість безробітних в Україні / ukrstat.gov.ua

      Раніше міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що ситуація на українському ринку праці покращилася – кількість безробітних зменшилася. За результатами 3 кварталу 2019 року серед українців віком 15-70 років рівень безробіття зменшився з 8% до 7,3%. 

      У Мінекономіки повідомляли, що лише 12,8 мільйона із 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально. Решта або перебуває на заробітках, або працює нелегально.

      безробіття
      Безробіття в Україні / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Зарплата Статистика Безробіття Гроші Інфографіка
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