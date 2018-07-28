У Харківській області в басейні загинули дві маленькі дівчинки
У Харківській області у селі Сенькове 3 та 2-річні сестри захлинулися у басейні. Трагедія сталася у п’ятницю, 27 липня.
У поліції розповіли, що 30-річний батько гуляв з доньками на території домоволодіння. Через деяких час чоловік на декілька хвилин залишив дітей без нагляду та зайшов у будинок.
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Коли батько повернувся, то виявив дівчаток у басейні в непритомному стані. На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть дітей,
– повідомили правоохоронці.
Відомо, що родина загиблих характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.