У Харківській області в басейні загинули дві маленькі дівчинки

У Харківській області у селі Сенькове 3 та 2-річні сестри захлинулися у басейні. Трагедія сталася у п’ятницю, 27 липня.

У поліції розповіли, що 30-річний батько гуляв з доньками на території домоволодіння. Через деяких час чоловік на декілька хвилин залишив дітей без нагляду та зайшов у будинок.

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Коли батько повернувся, то виявив дівчаток у басейні в непритомному стані. На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть дітей,

– повідомили правоохоронці.

Відомо, що родина загиблих характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.