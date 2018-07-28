В окупованому Донбасі троє підлітків підірвалися на міні, коли відвідували могилу товариша

На окупованій території Донбасу троє підлітків підірвалися на міні, коли відвідували могилу товариша. Двоє з них загинули.

Про це на брифінгу сказав полковник Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба Міноборони.

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За інформацією військових, двоє підлітків загинули на місці.

Хаотичне мінування становить небезпеку для місцевого населення. 25 липня троє підлітків підірвалися поблизу могили свого товариша на мінах, встановлених на кладовищі. Двоє з них загинули на місці" – поінформував Гуцуляк.

Нагадаємо, 27 липня російські окупаційні війська понад 30 разів гатили по позиціях українських військових, зокрема використовуючи важке озброєння. Внаслідок обстрілів один боєць ЗСУ загинув.