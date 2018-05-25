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У Харкові чоловік намагався вивезти дівчат до Туреччини для продажу в сексуальне рабство

242 Читать новость на русском
Сексуальне рабство
Сексуальне рабство / www.vladtime.ru

Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим управлінням поліції Донецької області та обласною прокуратурою викрили діяльність вербувальника, який намагався переправити за кордон двох жительок Донецької області для сексуальної експлуатації.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції. 

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Зловмисник був затриманий в міжнародному аеропорту Харкова у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Дві дівчини, які вже пройшли реєстрацію, врятовані.

Затриманню передували півроку оперативної роботи. Поліцейські встановили 30-річного жителя сусідньої області, який приїхав у Донецьку область з метою вербування дівчат для надання інтимних послуг у Туреччині.

Людина завербувала двох малозабезпечених мешканок Маріуполя до 25 років, скориставшись уразливим станом. Молодим жінкам він обіцяв хороші умови праці та високі заробітки.

За кожну дівчину торговець повинен був отримати по 5000 гривень. Зараз йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – домашній арешт терміном на 60 діб. Кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми направлено до суду.

Теги: Кримінальні новини Поліція Новини України
Джерело: 24 Канал
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