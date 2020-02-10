У Харкові чоловікові стало сумно, він вирішив викликати патрульних

У Харкові екіпаж патрульної поліції прибув на фальшивий виклик. Заявник вирішив таким чином себе розважити.

Інцидент стався в Слобідському районі Харкова, повідомляє пресслужба патрульної поліції. Чоловік викликав правоохоронців, бо йому стало сумно і в такий спосіб він вирішив себе розважити та поспілкуватись.

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Патрульні повідомили чоловіку, що на нього буде складений адміністративний матеріал за "завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

Коли працівники поліції складали постанову, чоловік запропонував неправомірну вигоду у сумі 50 доларів США. Патрульні попередили чоловіка про настання кримінальної відповідальності за пропозицію хабаря.

Харків’янин спробував покласти купюру в 50 доларів до кишені патрульного. Це зафіксували нагрудні бодікамери патрульних. І на місце вже викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчі розглянуть питання про кваліфікацію дій громадянина за статтею "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".



Хабар у розмірі 50 доларів / Фото: Патрульна поліція Харкова