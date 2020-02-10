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      У Харкові чоловікові стало сумно, він вирішив викликати патрульних

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      Харків'янену стало сумно і він викликав патрульних, щоб поговорити / npu.gov.ua

      У Харкові екіпаж патрульної поліції прибув на фальшивий виклик. Заявник вирішив таким чином себе розважити.

      Інцидент стався в Слобідському районі Харкова, повідомляє пресслужба патрульної поліції. Чоловік викликав правоохоронців, бо йому стало сумно і в такий спосіб він вирішив себе розважити та поспілкуватись.

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      Патрульні повідомили чоловіку, що на нього буде складений адміністративний матеріал за "завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

      Коли працівники поліції складали постанову, чоловік запропонував неправомірну вигоду у сумі 50 доларів США. Патрульні попередили чоловіка про настання кримінальної відповідальності за пропозицію хабаря.

      Харків’янин спробував покласти купюру в 50 доларів до кишені патрульного. Це зафіксували нагрудні бодікамери патрульних. І на місце вже викликали слідчо-оперативну групу.

      Слідчі розглянуть питання про кваліфікацію дій громадянина за статтею "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

      Патрульна поліція Харкова
      Хабар у розмірі 50 доларів / Фото: Патрульна поліція Харкова

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Харкова Курйозні новини
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