У Харкові пасажир з бойовою гранатою катався у метро: фото і відео

Ввечері понеділка, 27 січня, до харківських поліцейських надійшло повідомлення про те, що у метро чоловік катається з боєприпасом. Правоохоронці, які виїхали на місце інциденту, виявили у чоловіка гранату.

Інцидент трапився у вестибюлі станції харківського метро "Майдан Конституції", повідомляє поліція.

Важливо! У Києві донецький бойовик намагався застрелити двох поліцейських: фото і відео 18+

За викликом виїхали слідчо-оперативна група та поліцейські вибухотехніки. Боєприпас було виявлено у 39-річного мешканця Васіщеве Харківської області.



У пасажира харківського метро вилучили гранату / фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили у чоловіка гранату в якості речового доказу. Наразі правоохоронці встановлюють, де і для чого зловмисник її придбав.

Щодо чоловіка відкрили кримінальну провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. За це йому може загрожувати до 7 років за ґратами.

У харківському метро поліція затримала чоловіка з гранатою: дивіться відео