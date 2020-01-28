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      У Харкові пасажир з бойовою гранатою катався у метро: фото і відео

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      У харківському метро поліція затримала чоловіка з гранатою / metro.kharkov.ua

      Ввечері понеділка, 27 січня, до харківських поліцейських надійшло повідомлення про те, що у метро чоловік катається з боєприпасом. Правоохоронці, які виїхали на місце інциденту, виявили у чоловіка гранату.

      Інцидент трапився у вестибюлі станції харківського метро "Майдан Конституції", повідомляє поліція.

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      За викликом виїхали слідчо-оперативна група та поліцейські вибухотехніки. Боєприпас було виявлено у 39-річного мешканця Васіщеве Харківської області.

      граната, харківське метро
      У пасажира харківського метро вилучили гранату / фото: Нацполіція

      Поліцейські вилучили у чоловіка гранату в якості речового доказу. Наразі правоохоронці встановлюють, де і для чого зловмисник її придбав.

      Щодо чоловіка відкрили кримінальну провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. За це йому може загрожувати до 7 років за ґратами.

      У харківському метро поліція затримала чоловіка з гранатою: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Зброя Поліція Метро Новини Харкова
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