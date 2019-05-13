У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в автівку, постраждали жінка з дитиною
Інцидент стався на перехресті Московського проспекту і вулиці Академіка Павлова. Трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з легковим автомобілем, в результаті ДТП постраждали двоє людей.
У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що внаслідок аварії постраждала 41-річна водійка і 4-річна пасажирка легкового автомобіля.
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Зазначається, що жінку та дитину доправили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості. Аварія сталася в неділю, 12 травня, близько 11:10.
Трамвай протаранив автомобіль марки Toyota
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.
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