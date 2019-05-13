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      У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в автівку, постраждали жінка з дитиною

      43 Читать новость на русском
      Трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з автомобілем Toyota
      Трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з автомобілем Toyota / Національна поліція України

      Інцидент стався на перехресті Московського проспекту і вулиці Академіка Павлова. Трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з легковим автомобілем, в результаті ДТП постраждали двоє людей.

      У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що внаслідок аварії постраждала 41-річна водійка і 4-річна пасажирка легкового автомобіля.

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      Зазначається, що жінку та дитину доправили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості. Аварія сталася в неділю, 12 травня, близько 11:10.

      Харків, аварія, трамвай
      Трамвай протаранив автомобіль марки Toyota

      Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

      blog_ava
      Тіна Кароль засвітила пишне декольте у відвертому боді
      12 травня
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      Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП
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