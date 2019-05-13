У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в автівку, постраждали жінка з дитиною

Трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з автомобілем Toyota / Національна поліція України

Інцидент стався на перехресті Московського проспекту і вулиці Академіка Павлова. Трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з легковим автомобілем, в результаті ДТП постраждали двоє людей.