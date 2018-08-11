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У Харкові у багатоповерхівці стався вибух

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Вибух у Харкові
Вибух у Харкові / Фото з соцмереж\"Харків 1654"

У Харкові у багатоповерхівці на вулиці Танкопія в суботу, 11 серпня, прогримів вибух.

Про це повідомляє "Харків 1654".

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"Вулиця Танкопія, 11/2. Вибух газу з подальшим займанням квартир. Вибито вікна, двері, частину перекриттів. Евакуювали весь будинок. На місце з'їжджаються співробітники правоохоронних органів, комунальних служб", – зазначається в повідомленні.

Ймовірною причиною поки називають вибух газопроводу. Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння протягом 40 хвилин. Загиблих немає.

 

Теги: Новини України Новини Харкова ДСНС Вибух Пожежа
Джерело: 24 Канал
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