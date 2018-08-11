У Харкові у багатоповерхівці стався вибух
У Харкові у багатоповерхівці на вулиці Танкопія в суботу, 11 серпня, прогримів вибух.
Про це повідомляє "Харків 1654".
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"Вулиця Танкопія, 11/2. Вибух газу з подальшим займанням квартир. Вибито вікна, двері, частину перекриттів. Евакуювали весь будинок. На місце з'їжджаються співробітники правоохоронних органів, комунальних служб", – зазначається в повідомленні.
Ймовірною причиною поки називають вибух газопроводу. Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння протягом 40 хвилин. Загиблих немає.
Джерело: 24 Канал
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