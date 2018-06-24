У Харкові вбили сімейну пару та підстрелили їхню доньку
Вранці 24 червня у Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася жахлива трагедія. Чоловік із автомата розстріляв сімейну пару, а також поранив їхню 13-річну доньку.
Імовірного зловмисника вже затримали, передає прес-служба Нацполіції Харкова.
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В результаті відпрацювання виклику на вулиці Шевченка патрульні виявили та зупинили автомобіль марки "Volvo", на якому ймовірно пересувався громадянин, причетний до вбивства. Водія затримали. При перевірці транспортного засобу в салоні авто правоохоронці виявили два прeдмeти схожі на вогнeпальну зброю,
– йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що дитину, яку зловмисник підстрелив із автомата, доправили до лікарні.
Мотиви вчинення злочину поки не відомі. Тривають слідчі дії.