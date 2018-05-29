У Харкові відкрили мурал з Кузьмою Скрябіним: фото

У Харкові відкрили мурал із зображенням Андрія Кузьменка, більш відомого як Скрябін. Він ніколи там не жив, але відтепер його портрет навічно оселився у місті.

На малюнку – одна з найвідоміших світлин музиканта, збільшена в тисячі разів. Саме це фото зробили друзі Андрія Кузьменка, коли той гостював у Харкові. З ескізу на повноцінне графіті на триповерхівці воно перетворилось всього за тиждень.

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Мурал на честь Кузьми Скрябіна у Харкові

Автори стінопису зізнаються, що найскладніше було відтворити іронічну посмішку та добрий погляд рокера.

Це історія про нас сьогоднішніх. Я зустрічав багато людей, які чесно казали, що це людина, з якою треба було зустрітися. Тому у нас є такий шанс. Хоч його вже і немає з нами, але є хоча б шанс подивитися і згадати,

– сказав художник творчої групи Kailas-V Андрій Пальваль.

Відеокоментар від творців мурала на згадку про Скрябіна

Без будь-яких реставрацій мурал проживе понад 10 років.

До слова, графіті і стіни пам'яті зі Скрябіним уже є в Тернополі та Одесі, проте харківський став найбільшим.