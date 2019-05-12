У Харкові вирішили знести намет волонтерів: там влаштували протест

Департамент територіального контролю Харківської міськради передав припис із вимогою знести волонтерський намет "Все для перемоги" на головному майдані міста. Це мають зробити представники проукраїнських громадських організацій, що відповідають за роботу цього намету.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес 8 травня звернувся до городян з проханням підтримати електронні петиції про демонтаж волонтерського намету на площі Свободи та повернення проспекту імені радянського маршала Георгія Жукова. Після такої заяви Кернеса місцеві активісти звернулися до СБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження проти мера Харкова за пропаганду комуністичного режиму.

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Припис за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагає добровільно у триденний строк (до 14 травня) прибрати "самовільно встановлений намет".

У Харківській міськраді вважають, що конструкція встановлена на землі комунальної власності без дозвільних документів. Намет нібито перешкоджає дорожньому рухові та псує благоустрій. А це є порушенням норм закону "Про благоустрій" та "Про дорожній рух".

У випадку невиконання вимог припису у встановлений строк, самовільно (незаконно) встановлений об'єкт... буде демонтовано на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради,

– наголошується у документі.

Активісти встановили поблизу намету посилене чергування, а 12 травня влаштували протест проти його знесення. Городяни збирають підписи під зверненням до міської влади з вимогою не зносити намет. Близько 600 учасників мітингу рушили ходою від майдану Свободи до будівлі Харківської мерії.