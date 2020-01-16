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      У Харкові впритул розстріляли чоловіка, кілер втік: фото 18+

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      У Харкові невідомий кілер вбив чоловіка прямо біля під'їзду будинку / 057.ua

      У Харкові біля під'їзду житлового будинку невідомий кілька разів вистрелив у чоловіка, внаслідок чого той помер. Сам вбивця одразу ж втік з місця злочину. Подія трапилася на вулиці Танкопія ввечері 16 січня.

      Для затримання кілера правоохоронці ввели спеціальну операцію "Сирена", повідомляє поліція.

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      Видання 057 повідомляє, що чоловіку стріляли у живіт. Загалом з пістолета з глушником було випущено 5 або 6 куль. Постраждалий помер ще до приїзду медиків.

      Сусіди розповіли, що покійному було сорок років, у нього залишилися дружина та двоє дітей. Імовірно, звали чоловіка Віталієм Шульгою.

      Правоохоронці також розповіли про прикмети нападника. На вигляд йому близьк тридцяти, а зріст – 175-177 сантиметрів. Молодик був спортивної статури і вдягнений у чорну куртку з високим коміром до очей. Поліція просить харків'ян повідомляти, якщо вони побачать когось, хто підходить під цей опис.

      На місці події наразі працює керівництво обласної поліції, слідчі експерти та кінологи. Вони встановлюють усі обставини інциденту. Через умисне вбивство вже відкрили кримінальну справу. Кілеру може загрожувати довічне ув'язнення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Жертви Вбивство Новини Харкова
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