У Харкові за тиждень від скажених тварин постраждали 3 людей

За тиждень на одній вулиці Харкова – Колосистій сталося два випадки із нападом скажених тварин. Від укусів постраждали троє осіб. Загалом від початку року в регіоні зафіксували 66 випадків зараження, більше половини з яких – котячих.

Про це інформує newsroom.kh.ua.

Зазначається, що під час першого інциденту на територію приватного сектору забігла бродяча кішка. Під час спроби впіймати тварину постраждали дві людини. Тварину помістили під ветеринарний нагляд, проте через деякий час кішка померла.

Інший випадок трапився через декілька днів на тій же вулиці: цього разу свою господарку покусав домашній кіт.

Всього від початку 2018 року в регіоні було зафіксовано 66 випадків зараження тварин на сказ. У 34-х із них небезпечне захворювання виявили у котів, в 20 – у собак, в число "постраждалих" також увійшли лисиці, куниці і корови.