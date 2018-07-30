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У Харкові загорілась житлова багатоповерхівка: фото та відео

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У Харкові загорілась житлова багатоповерхівка: фото та відео
/ ДСНС

30 липня у Харкові загорівся 12-поверховий житловий будинок. На місце відразу виїхали підрозділи ДСНС та ліквідували пожежу. Загиблих та потерпілих не було.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

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"По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що вогнем охоплені домашні речі на балконі та у кімнаті квартири на 9-му поверсі житлової 12-поверхівки. Площа пожежі складала близько 10 кв.м. Дим від пожежі почав розповсюджуватись від квартири по сходовій клітині на верхні поверхи", – йдеться у повідомленні.

пожежа у харкові
Було задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС

пожежа у харкові
О 12:18 на номер "101" надійшло повідомлення, о 13:03 пожеж було повністю ліквідовано

пожежа у харкові
 Всього евакуювали 10 чоловік, з них 3 дітей

За інформацією ДСНС, деякі мешканці будинку потребували допомоги, аби їх безпечно евакуювали на свіже повітря. Всього евакуювали 10 чоловік, з них 3 дітей. Загиблих та потерпілих не було, а причини виникнення пожежі наразі встановлюється.

Дивіться відео ліквідації пожежі у будинку в Харкові

 

Теги: Новини України ДСНС Новини Харкова Пожежа
Джерело: 24 канал
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