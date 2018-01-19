У Херсоні п’яна матір п’ятикласника увірвалася до школи і побила дітей: відео інциденту

У п’ятницю, 19 січня, у Херсоні у школі №36 нетвереза матір п'ятикласника увірвалася до приміщення освітньої установи і побила трьох учнів з іншого класу. При цьому жінка нецензурно лаялася і погрожувала дітям.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила матір одного з учнів Ірина Сайко.

"Сьогодні у школі відбулися жахливі речі. Матір дитини з 5Б у нетверезому стані побила трьох дітей з 7А. Била руками, ногами, кидала об стіну. Була викликана поліція, заява написана. Найцікавіше те, що співробітник нової поліції відразу сказав, що нічого їй не буде", – мовиться у повідомленні Сайко.

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За словами дітей, причиною конфлікту став сам п'ятикласник, він світив лазером в очі семикласникам. Останні зробили йому зауваження.

Сайко також опублікувала кілька відеозаписів, які вдалося зробити дітям під час інциденту.

"Діти зняли відео, шкода, що не всі змогли зняти, але головне, що свідків дуже багато. Тепер дуже хочеться, щоб ця ситуація не зійшла їй з рук, а поліція справедливо поставилася до цієї жахливої ​​ситуації над нашими дітьми", – зазначила Сайко.

У коментарях до свого допису жінка вказала номер школи. Вона також розповіла, що її доньці теж дісталося від агресивної матері школяра.