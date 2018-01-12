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У Херсоні п’яний водій авто в’їхав у паркан колонії суворого режиму

22:08, 12 січня 175 Читать новость на русском
ДТП у Херсоні
ДТП у Херсоні / Фото з вільних мереж

У Херсоні 24-річний водій автомобіля BMW в’їхав у бетонний паркан виправної колонії суворого режиму. Плити паркану впали просто на авто і ледь його не розчавили, проте водієві вдалося самотужки вибратися із розбитої машини.

Про це повідомляє ТСН.

За інформацією видання, охоронці колонії викликали на місце події патрульних. Правоохоронці склали щодо водія протоколи за порушення правил дорожнього руху і керування у стані алкогольного сп’яніння.

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Водій від надання медичної допомоги відмовився і розповів, що автомобіль купив лише кілька днів тому. Саме з цього приводу чоловік і вживав алкоголь. При цьому водій визнав свою провину і пообіцяв працівникам колонії компенсувати збитки.

"Водій погодився пройти огляд за допомогою алкотесту "Драгер". Прилад показав 1,17 проміле алкоголю в крові, це майже у 6 разів перевищує допустиму норму", – розповів прес-офіцер патрульної поліції Херсона Андрій Кований.

Поки паркан відновлюють, на пошкодженій ділянці виставили підсилену охорону.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Алкоголь Херсон
Джерело: 24 Канал
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