У Хирові на Львівщині горить колишня військова частина: фото та відео

У місті Хирів Старосамбірського району на Львівщині масштабна пожежа охопила будівлі на території колишної військової частини.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у соцмережах.

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Зазначимо, що зараз на території колишньої військової частини функціонує спортивно-оздоровчий комплекс "Layar Palace".

Пожежа розпочалася в одній з будівель та перекинулась на церкву Святого Миколая, що колись була каплицею колегії Єзуїтів.

Великий стовп диму видно у сусідніх селах та навіть за десятки кілометрів від самого Хирова. Масштабну пожежу намагаються загасити щонайменше 4 машини ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.