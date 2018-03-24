У Хирові на Львівщині горить колишня військова частина: фото та відео
У місті Хирів Старосамбірського району на Львівщині масштабна пожежа охопила будівлі на території колишної військової частини.
Відповідні фото та відео публікують очевидці у соцмережах.
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Зазначимо, що зараз на території колишньої військової частини функціонує спортивно-оздоровчий комплекс "Layar Palace".
Пожежа розпочалася в одній з будівель та перекинулась на церкву Святого Миколая, що колись була каплицею колегії Єзуїтів.
Великий стовп диму видно у сусідніх селах та навіть за десятки кілометрів від самого Хирова. Масштабну пожежу намагаються загасити щонайменше 4 машини ДСНС.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Джерело: 24 Канал
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