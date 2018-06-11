У Індії натовп до смерті забив двох чоловіків через чутки про викрадення дітей

11 червня поліція Індії заарештувала 16 людей через вбивство двох чоловіків, аудіоінженера Нітопала Даса та цифрового художника Абіджита Ната, яких підозрюють у викраденні дітей.

Про це повідомив сайт "ВВС. Україна".

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Відомо, що чоловіки зупинилися в селі в північно-східному штаті Ассам для того, щоб запитати дорогу, як на них раптово накинувся натовп.

Як повідомили працівники поліції, такі чутки розповсюджуються країною через мессенджер WhatsApp. Внаслідок таких пересудів за місяць вже загинуло шестеро людей. Наразі звинувачення викликані поширюваними через соцмережі відео, на яких видно, як дітей викрадають просто на вулицях. Через це місцеві спільноти налаштовані вкрай агресивно до незнайомців та тих людей, які не знають регіональної мови.

Влада Індії намагається припинити паніку через чутки. У неділю, 12 червня, в Гувахаті пройшли мітинги з вимогами покласти край вбивствам через чутки.

Нагадаємо, що у мексиканському курортному містечку Канкуні росіянина Олексія Макєєва намагалися лінчувати за викладений на Youtube ролик. Напередодні мексиканці з'ясували його адресу, зібрали натовп і, прийшовши до дому Макєєва, виманили його на вулицю, після чого почали бити.

