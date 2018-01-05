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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Кабміні розповіли, коли українцям підвищать пенсії

20:28, сьогодні 2669 Читать новость на русском
У Мінсоцполітики розповіли, що в 2019 році українцям підвищать пенсії
У Мінсоцполітики розповіли, що в 2019 році українцям підвищать пенсії / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві соціальної політики очікують, що вже у 2019 році пенсії українців зростуть на 20%.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає "Прямий".

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"Створено систему, яка запроваджує щорічне підвищення пенсій в автоматичному режимі. Підвищення відбуватиметься за єдиним підходом та становитиме 50% від зростання середньої зарплати, плюс 50% від збільшення рівня інфляції. Це дозволить збільшувати розмір пенсій стовідсотково перекриваючи рівень інфляції, і навіть більше. За попередніми розрахунками, у 2019 році таке підвищення становитиме, приблизно, 20% до розміру пенсій", – заявив чиновник.

Шамбір зазначив про незмінність позиції Міністерства щодо проведення осучаснення пенсій для військовослужбовців.

"Із 2008 року пенсії військовослужбовців не змінювалися, і це є найбільшою проблемою. Станом на сьогодні розроблено відповідний законопроект, який опрацьовується спільно з центральними органами виконавчої влади, і у найкоротші терміни він буде поданий на розгляд Верховної Ради. Ключова позиція Міністерства соціальної політики – збільшити пенсії військових з 1 січня 2018 року", – розповів заступник міністра.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада схвалила пенсійну реформу. За неї проголосували 288 народних депутатів.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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