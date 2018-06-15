У Канаді чоловік безперешкодно викрав картину Бенксі: оприлюднене відео

У Канаді чоловік у темній куртці та камуфляжній кепці безперешкодно викрав картину відомого британського художника Бенксі, вартістю у 45 тисяч доларів.

Про це повідомляє CBC.

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На кадрах із камери відеоспостереження, які оприлюднила місцева поліція, видно, як чоловік у темній куртці та камуфляжній кепці заходить у галерею, знімає картину та швидко зникає із полотном у руках.

Зазначимо, що зловмисник викрав картину Бенксі "Мисливці за візками" із виставкової зали у Торонто за декілька годин до відкриття експозиції.



Картина Бенксі "Мисливці за візками", яку невідомий зловмисник викрав у Торонто

Відео викрадення картини Бенксі у Торонто:

Хто такий Бенксі?Бенксі є чи ненайвідомішим вуличним художником, про справжнє ім'я якого ніхто не знає. Серед найпоширеніших версій, які зустрічаються в мережі, його звати Роберт або Робін Бенкс і народився він в англійському місті бристолів. 44-річний чоловік є відомим андерграундним художником графіті, політичним активістом та режисером, особа якого досі не встановлена.



Чоловік організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.