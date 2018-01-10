У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7,6 бала
У Центральній Америці на північ від Гондурасу стався землетрус магнітудою 7,6 бала, який може спровокувати цунамі.
Про це повідомили у прес-службі Геологічної служби США (USGS), зазначивши, що епіцентр землетрусу був розташований у 202 кілометрах від берегів Гондурасу. Осередок землетрусу залягав на глибині десяти кілометрів.
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Зберігається загроза цунамі для території Куби, Белізу, Мексики, Гондурасу, Коста-Ріки, Панами, Нікарагуа, Гватемали, Ямайки та Кайманових островів.
"Небезпека цунамі оголошується на 12 годин з 22:00 вівторка (9 січня, – "24") (06:00 середи за Києвом) в департаментах Грасіас-а-Діос, Колон, Атлантида і Іслас-де-ла-Баія", – повідомили у постійній комісії щодо ризиків у Гондурасі.
Інформації про жертв і руйнування наразі немає.