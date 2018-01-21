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У Карпатах лавина накрила групу туристів із Києва

13:04, сьогодні 4172 Читать новость на русском
У Карпатах лавина накрила групу туристів із Києва
У Карпатах лавина накрила групу туристів із Києва / Фото з відкритих джерел

Під час спуску поблизу озера Несамовите на горі Піп Іван у Карпатах група туристів потрапила в лавину. Їх знесло схилом. Інцидент стався ввечері 20 січня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Група туристів складалась із 7 людей – жителів Києва.

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На щастя, в результаті сходження лавини ніхто з людей не постраждав. Туристи обійшлися легким переляком. Кияни повідомили, що не потребують допомоги рятувальників, а самостійно продовжують слідування за маршрутом до бази відпочинку "Заросляк".

О 23:30 група туристів в задовільному стані зійшла до бази відпочинку.

При цьому управління ДСНС в Івано-Франківській області закликає туристів, які відпочивають у горах, суворо дотримуватися правил безпеки, обов’язково реєструватися та проходити інструктаж у гірських рятувальників, погоджувати з ними маршрути походів, періодично підтримувати зв`язок та у жодному разі не йти в гори за погіршення погодних умов і поганої видимості.

За даними Гідрометцентру, у неділю, 21 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей та у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Теги: Новини України Івано-Франківськ ДСНС
Джерело: 24 Канал
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