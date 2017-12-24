У Карпатах помер турист
23:02, 24 грудня 3258 Читать новость на русском
23 грудня під час сходження на гору Хом’як у Карпатах заблукав турист з Івано-Франківська. Ввечері, коли вже було темно, він вирішив самостійно піднятись на вершину гори.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС області.
Чоловік з друзями проживав у селі Поляниця.
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Рятувальники негайно виїхали на пошуки, спільно з родичами та товаришем заблукалого. 24 грудня пошуково-рятувальні роботи продовжились.
До пошуків заблукалого залучили 15 людей на 3 одиницях техніки, на ношах транспортували тіло близько кілометра та передали працівникам поліції. Причина смерті встановлюється.
Джерело: 24 Канал
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