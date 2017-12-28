У Казахстані влада заборонила анонімні коментарі в інтернеті

У четвер, 28 грудня, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав закон, за яким не можна залишати анонімні коментарі в інтернеті.

Про це повідомили у прес-службі глави республіки, передає "Громадське радіо".

Відтепер власники інтернет-ресурсів мають укладати з користувачами угоду про ідентифікацію на порталі електронного уряду або за допомогою SMS-ідентифікації, щоб можна було встановити особу останніх.

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За словами міністра інформації і комунікацій Даурена Абаєва, такі зміни викликані кібербулінгом та агресивними коментарями, що розпалюють соціальну й міжнаціональну ворожнечу.

Разом з тим, як і раніше, коментарі можна лишати під псевдонімом. Різниця тільки в тому, що тепер є можливість перевірити, хто під ним зареєстрований.