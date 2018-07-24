У Кенії для будівництва дороги зруйнували будинки десятків тисяч людей: фото руїн

У Кенії, а саме в нетрях Найробі, зруйнували будинки близько 30 тисяч людей, щоб звільнити місце для будівництва дороги.

Про це повідомляє BBC.

Знесення будинків їх жителі оскаржували в суді, проте програли свої позови. Так, суддя ухвалив рішення про будівництво подвійної дорожньої смуги, яка, на думку влади, полегшить рух на заході міста.

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Окрім того, представники влади заявили, що люди проживали в цій місцевості незаконно.

Додамо, що лист із попередженням про знесення будинків їх жителі отримали за 2 тижні до початку демонтажу.

Kenya slum demolished to make way for road: Residents got two weeks notice before the… https://t.co/G9GjfCkmsr — Nigeria Movies Direc (@Nigerianstars) 24 июля 2018 г.