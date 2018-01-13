У Керчі помітили колону військової техніки: опубліковано відео та фото
Майже 50 одиниць військової техніки проїхалися вулицею Блюхера близько 18:20 у п'ятницю, 12 січня.
Про це інформує місцевий сайт "Керчь.ФМ" з посиланням на читача.
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Машини рухалися в колоні в супроводі співробітників Головного управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС Росії.
"Рух транспорту супроводжувався гучним гулом. Рухалися установки ГРАД, три танки на тягачі та БТРи", – йдеться у повідомленні.
До слова, попри те, що в Україні доволі різко заявили, що військову техніку з Криму повернуть разом з анексованим півостровом, економічний експерт Фонду "Майдан закордонних справ" Юрій Смєлянський вбачає у такій заяві президента Росії можливість Україні завдати ще одного удару по РФ.
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