У Києві горіла фармацевтична компанія: фото

В ніч проти неділі, 12 серпня, у Солом'янському районі Києва на вул. Аеродромній спалахнула пожежа на території фармацевтичної компанії. На місце надзвичайної ситуації терміново вирушили 27 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Вогнеборці з’ясували, що загорання виникло на другому поверсі та покрівлі двоповерхової офісної будівлі, яка не експлуатувалась. Відтак, о 2:44 надзвичайники локалізували пожежу на площі 150 квадратних метрів, а о 2:52 – ліквідували.

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Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено покрівлю будівлі, перегородки та офісні меблі на другому поверсі.

Загиблих та травмованих немає внаслідок пожежі немає. Правоохоронці з’ясовують причини виникнення надзвичайної ситуації та оцінюють збитки від неї.