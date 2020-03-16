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      У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро

      - Читать новость на русском
      В Україні закривають метро / 24 канал

      У Києві, Харкові та Дніпрі упродовж 17 березня 2020 року закриють метрополітен через можливість поширення коронавірусу.

      Відповідне рішення ухвалила Комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єра, повідомив у телеграмі депутат Олексій Гончаренко.

      Важливо В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення

      Володимир Зеленський в ефірі ICTV заявив, що не потрібно чекати збільшення кількості підтверджених випадків на захворювання, а закривати все, що можна, де є велике скупчення людей.

      Чесно, як людина, а не президент, я б хотів, щоб усі вже були вдома. Це найліпший варіант боротьби з коронавірусом,
      – прокоментував можливий транспортний колапс Зеленський.

      Водночас президент запропонував користуватися маршрутками, таксі, трамваями та тролейбусами у разі необхідності. Зеленський також запропонував ходити пішки.

      Наразі на закритому засіданні Кабміну вирішується питання щодо посилення карантину на всій території України. Збираються закрити закрити ресторани, кафе, ТРЦ, салони краси, заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, в тому числі й церемонії та обряди в церквах.

      Які карантинні заходи діють в Україні зараз:

      • В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
      • Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок
      • Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
      • З 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.
      • Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

      коронавірус карантин що не можна робити обмеження
      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Метро Новини Києва Новини Харкова Новини Дніпра
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